Белорусы Олег Астрашапкин и Артем Сельвесюк возобновят выступления за БГК им. Мешкова

Права на обоих гандболистов принадлежат БГК. Правый полусредний Олег Астрашапкин два предыдущих сезона провел в аренде в Венгрии. Он защищал цвета клубов «Вац», а затем «Чурго». Последнему клубу белорус помог занять в чемпионате страны 5-е место и квалифицироваться в Кубок ЕГФ. Линейный Артем Сельвесюк в сезоне 2016/2017 выступал еще за одного представителя элитного венгерского дивизиона «Мезекевешда». Его команда финишировала на 14-м месте.

Также сегодня стало известно, что по окончании нынешнего сезона ряды Брестского гандбольного клуба покинули россиянин Павел Атьман (левый полусредний), латвиец Дайнис Криштопанс (правый полусредний), белорус Максим Бабичев (линейный), представитель Венгрии Иман Джамали (левый полусредний), украинец Владислав Остроушко (левый полусредний). Место этих гандболистов займут новички. Так, к «мешковцам» присоединятся голкипер сборной Беларуси Иван Мацкевич, линейный из Словении Вид Потеко, левый полусредний из Чехии Павел Горак, сербский левый полусредний Петар Джоржич, россияне Александр Шкуринский (разыгрывающий и левый полусредний) и Константин Игропуло (правый полусредний).