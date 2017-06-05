Белорусские гандболистки дважды обыграли команду Украины

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В первой встрече белорусские гандболистки выиграли с разницей в 3 мяча — 34:31. После первой половины поединка подопечные Томажа Чатера уступали украинкам 15:17, но затем перехватили инициативу и добились победы. Самой результативной в составе победительниц стала Наталья Василевская, забросившая 5 мячей.

Вторая игра прошла при полном преимуществе белорусок, которые выиграли с крупным счетом 34:24 (16:9). У белорусок лучшим снайпером оказалась Анастасия Мазго, у которой 6 точных бросков.

На этой неделе белорусские гандболистки продолжат подготовку к первому поединку за выход в финальную стадию чемпионата мира с командой Черногории, который состоится 9 июня в черногорском городе Бар. Ответная встреча пройдет 15 июня на площадке минского дворца спорта «Уручье». Решающий этап женского ЧМ-2017 пройдет в декабре в Германии.

Мужская сборная Беларуси под началом Юрия Шевцова готовится к финальному аккорду квалификации чемпионата Европы-2018. Предпоследний поединок во 2-й отборочной группе белорусы проведут 15 июня в гостях у команды Румынии, а завершат турнир 18 июня в Минске встречей с лидером группы Сербией. Положение команд перед двумя заключительными турами: Сербия — 6 очков, Беларусь — 5, Румыния — 4, Польша — 1. Путевки в Хорватию, которая в январе 2018 года станет хозяином финальной стадии континентального первенства, получат по две лучшие команды из 7 групп, а также лучшая дружина из занявших 3-и места.