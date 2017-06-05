Россияне Деревень, Шишкарёв и Дибиров стали победителями гандбольной ЛЧ
Гандболисты македонского «Вардара» стали победителями Лиги чемпионов.
В финале, который состоялся в Кёльне (Германия), они обыграли французский «Пари Сен-Жермен» со счётом 24:23. В составе «Вардара» титул завоевали трое игроков сборной России — Александр Деревень, Дмитрий Шишкарёв и Тимур Дибиров.
Гандбол. Лига чемпионов. «Финал четырёх». Финал. Кёльн
«Вардар» (Македония) — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 24:23 (12:11).
В матче за третье место венгерский «Веспрем» победил испанскую «Барселону» со счётом 34:30.
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