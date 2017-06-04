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4 июня 2017, 21:39 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Македонский «Вардар» впервые выиграл гандбольную Лиги чемпионов

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты македонского «Вардара» из Скопье впервые стали победителями Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в немецком Кельне в решающем поединке за главный приз континентального клубного гандбола чемпион Македонии взял верх над французским Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жерменом</span> со счетом 24:23 (11:12). Увеличить
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Сегодня в немецком Кельне в решающем поединке за главный приз континентального клубного гандбола чемпион Македонии взял верх над французским «Пари Сен-Жерменом» со счетом 24:23 (11:12).

В поединке за 3-е место венгерский «Веспрем» оказался сильнее испанской «Барселоны» — 34:30 (18:17).

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