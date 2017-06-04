Гандболисты «Вардара» и «Пари Сен-Жермена» вышли в финал Лиги чемпионов
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты македонского «Вардара» и французского «Пари Сен-Жермена» стали финалистами Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинальном матче заключительного этапа чемпионской Лиги в немецком Кельне парижский клуб одолел одного из бывших оппонентов БГК имени Мешкова по
Во втором полуфинале еще один бывший соперник брестчан македонский «Вардар» из Скопье также с минимальным перевесом взял верх над испанской «Барселоной» — 26:25 (13:12).
Таким образом, сегодня на площадке кельнской «Ланксесс-Арены» в матче за 3-е место сыграют неудачники полуфиналов «Барселона» и «Веспрем» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5» в 16.05), а в главном поединке за Кубок европейских чемпионов встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Вардар».
Год назад победителем Лиги чемпионов впервые стал польский клуб «Виве» из Кельце, одолевший в решающей встрече «Веспрем» в серии послематчевых пенальти.
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