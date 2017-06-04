Гандболисты «Вардара» и «Пари Сен-Жермена» вышли в финал Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче заключительного этапа чемпионской Лиги в немецком Кельне парижский клуб одолел одного из бывших оппонентов БГК имени Мешкова по SEHA-лиге венгерский «Веспрем» с разницей в один гол — 27:26 (11:11).

Во втором полуфинале еще один бывший соперник брестчан македонский «Вардар» из Скопье также с минимальным перевесом взял верх над испанской «Барселоной» — 26:25 (13:12).

Таким образом, сегодня на площадке кельнской «Ланксесс-Арены» в матче за 3-е место сыграют неудачники полуфиналов «Барселона» и «Веспрем» (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5» в 16.05), а в главном поединке за Кубок европейских чемпионов встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Вардар».

Год назад победителем Лиги чемпионов впервые стал польский клуб «Виве» из Кельце, одолевший в решающей встрече «Веспрем» в серии послематчевых пенальти.