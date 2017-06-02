Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29964375/
2 июня 2017, 20:52 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки сборной России обыграли команду Турции в матче товарищеского турнира

Гандболистки сборной России обыграли команду Турции в матче товарищеского турнира в Анталье.

Гандболистки сборной России обыграли команду Турции в матче товарищеского турнира в <span class=error>Анталье</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, прошедшая в пятницу, завершилась победой российской сборной со счетом 34:32.

Следующий матч на турнире команда Евгения Трефилова проведет 3 июня против команды Литвы.

Российские гандболистки выступают на турнире в Турции в рамках подготовки к стыковым матчам чемпионата мира против команды Польши. Первая игра состоится 9 июня в Астрахани, ответная — 15 июня в Кошалине.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Назван состав сборной России по гандболу для подготовки к матчам отбора ЧЕ-2018

Назван состав сборной России по гандболу для подготовки к матчам отбора ЧЕ-2018

Тренерский штаб сборной России во главе с Дмитрием Торговановым вызвал 20 гандболистов на тренировочный сбор в рамках подготовки к матчам второго раунда отборочного турнира чемпионата Европы-2018 против команд Словакии и Черногории, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота