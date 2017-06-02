Гандболистки сборной России обыграли команду Турции в матче товарищеского турнира
Гандболистки сборной России обыграли команду Турции в матче товарищеского турнира в Анталье.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра, прошедшая в пятницу, завершилась победой российской сборной со счетом 34:32.
Следующий матч на турнире команда Евгения Трефилова проведет 3 июня против команды Литвы.
Российские гандболистки выступают на турнире в Турции в рамках подготовки к стыковым матчам чемпионата мира против команды Польши. Первая игра состоится 9 июня в Астрахани, ответная — 15 июня в Кошалине.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter