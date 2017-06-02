Гандболистки сборной России обыграли команду Турции в матче товарищеского турнира

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Игра, прошедшая в пятницу, завершилась победой российской сборной со счетом 34:32.

Следующий матч на турнире команда Евгения Трефилова проведет 3 июня против команды Литвы.

Российские гандболистки выступают на турнире в Турции в рамках подготовки к стыковым матчам чемпионата мира против команды Польши. Первая игра состоится 9 июня в Астрахани, ответная — 15 июня в Кошалине.