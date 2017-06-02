Назван состав сборной России по гандболу для подготовки к матчам отбора ЧЕ-2018

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Сбор команды в Новогорске пройдет с 6 по 12 июня, после чего гандболисты отправятся в Братиславу на матч группы 6 со сборной Словакии, который пройдет 14 июня. Спустя три дня команда Торгованова в Москве проведет игру со сборной Черногории. После четырех туров сборная России с двумя очками занимает последнее, четвертое место в группе 6.

Полностью состав сборной России на сбор выглядит следующим образом:

вратари — Олег Грамс, Дмитрий Павленко (оба — «Чеховские медведи»), Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша);.

полевые игроки — Даниил Шишкарев, Александр Деревень (оба — «Вардар», Македония), Дмитрий Ковалев, Дмитрий Корнев, Александр Котов, Роман Остащенко (все — «Чеховские медведи»), Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Павел Атьман (БГК им. Мешкова, Белоруссия), Дмитрий Житников («Висла», Польша), Игорь Карлов, Александр Шкуринский (оба — СКИФ), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»), Глеб Калараш, Лев Целищев, Игорь Сорока (все — «Мотор», Украина), Денис Васильев («Динамо», Астрахань).