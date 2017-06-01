Артем Королек, Артем Кулак и Андрей Юринок номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира
Белорусы Артем Кулак, Артем Королек и Андрей Юринок номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира.
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Традиционную акцию по определению лучшего молодого гандболиста сезона на планете проводит популярный
Выбор происходит посредством голосования жюри, составленного из известных гандбольных журналистов пятнадцати стран (в их числе прессболовец Сергей Новиков), а затем болельщиков в Интернете.
По итогам журналистского голосования в число номинантов (по четыре в каждом амплуа) включены сразу трое белорусов: линейный «Сен-Рафаэля» Артем Королек, левый крайний Андрей Юринок и разыгрывающий Артем Кулак из БГК имени Мешкова (все 1996 г. р.).
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