Артем Королек, Артем Кулак и Андрей Юринок номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира

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Традиционную акцию по определению лучшего молодого гандболиста сезона на планете проводит популярный интернет-портал handball-planet. com. Нынче рассматриваются кандидаты из числа родившихся в 1995 году или позже. Два предыдущих таких конкурса выиграл норвежский разыгрывающий Сандер Сагосен.



Выбор происходит посредством голосования жюри, составленного из известных гандбольных журналистов пятнадцати стран (в их числе прессболовец Сергей Новиков), а затем болельщиков в Интернете.



По итогам журналистского голосования в число номинантов (по четыре в каждом амплуа) включены сразу трое белорусов: линейный «Сен-Рафаэля» Артем Королек, левый крайний Андрей Юринок и разыгрывающий Артем Кулак из БГК имени Мешкова (все 1996 г. р.).