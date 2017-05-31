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31 мая 2017, 11:12 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки Сень и Судакова отправились со сборной России на турнир в Турцию

МОСКВА, 31 мая — Р-Спорт. Стал известен состав женской сборной России по гандболу для участия в международном турнире в Турции в рамках подготовки к стыковым матчам чемпионата мира, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

Накануне национальная команда завершила сбор в Новогорске, который длился с 25 мая. В нем принимали участие 33 игрока, однако тренерский штаб сборной России для турнира в Турции отобрал 18 гандболисток, которые в среду полетели в Анталью.

На турнире сборная России проведет три встречи — против команд Македонии, Турции и Литвы. После этого россиянки вернутся домой, где с 4 июня начнут заключительный этап подготовки к стыковым играм чемпионата мира со сборной Польши. Первый матч состоится 9 июня в Астрахани, ответный — 15 июня в Кошалине.

«После турнира в Турции сборная России продолжит подготовку к Польше на сборе в Астрахани. В составе возможны изменения. Так, Дарья Дмитриева и Майя Петрова пропустят турнир в Турции по семейным обстоятельствам, но затем присоединяться к команде 4 июня», — сообщил тренер национальной команды Алексей Алексеев.

Сборная России на товарищеском турнире сыграет следующим составом:

вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»);.

правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Екатерина Левша («Астраханочка»);.

правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»), Валерия Ганичева («Динамо-Синара»);.

разыгрывающая: Ярослава Фролова («Кубань»);.

линейные: Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Луч»), Евгения Петрова («Динамо-Синара»);.

левые полусредние: Виктория Жилинскайте («Кубань»), Людмила Постнова («Астраханочка»), Елизавета Малашенко («Лада»), Полина Ведехина («Динамо-Синара»);.

левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Кристина Кожокарь («Астраханочка).
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