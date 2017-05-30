Гандболистки «Гомеля» второй раз подряд стали чемпионками Беларуси

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Сегодня на площадке минского дворца спорта «Уручье» гомельчанки обыграли в пятом, решающем поединке финальной серии «БНТУ-БелАЗ» со счетом 28:22 (17:10). Команда Томажа Чатера очень активно начала встречу и в первом тайме создала солидный запас прочности. После перерыва подопечные Константина Шароварова пытались догнать ушедших в отрыв соперниц, но у них получилось лишь немного сократить разрыв. Итог золотой серии 3−2 в пользу «Гомеля». В прошлом году гомельчанки также победили в борьбе за первое место минчанок. Однако «БНТУ-БелАЗ» является самым титулованным клубом страны — в его активе 22 звания чемпиона Беларуси. Дважды чемпионками становился «Гомель» и однажды гродненская «Городничанка».

Обладательницами бронзы 25-го национального первенства стали гандболистки брестского клуба «Виктория-Берестье», переигравшие в серии за 3-е место бобруйскую «Березину» 3−0. Лучшим бомбардиром чемпионата страны стала брестчанка Елена Алексиюк, забросившая 310 мячей в 34 матчах.

У мужчин чемпионский титул в 9-й раз завоевал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, взявший верх над минским СКА (3−0). Бронзовыми призерами стали гандболисты «Гомеля», обыгравшие гродненский «Кронон» (3−0). Приз лучшего бомбардира у гомельчанина Богдана Сергеля, который 207 раз поражал ворота соперников.