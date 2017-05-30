Из гандбольного клуба «Кубань» уходят 9 спортсменок
Ожидается и появление новых игроков: имена новичков станут известны в ближайшие дни.
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С 1 июня женская гандбольная команда «Кубань» уходит в отпуск.
По разным причинам клуб покидают 9 игроков. Причины ухода спортсменок разные: Екатерина Маренникова и Оксана Свитанько завершают игровую карьеру, Марина Судакова возвращается в «Ростов-Дон», Ирина Антонова переходит в «Астраханочку», а Ольга Горшенина и Яна Жилинскайте — в венгерский клуб «Альба Фехервар». Также из клуба уходят Полина Кузнецова, Яна Ускова и Ксения Дьяченко.
В то же время контракты с «Кубанью» продлили Виктория Калинина, Виктория Самарская, Ирина Михайлюта, Диана Закарьян, Яна Савинова, Юлия Гаряева, Виктория Жилинскайте, Юлия Наливко, Милана Рзаева, Оксана Королёва, Валентина Гончарова, Ярослава Фролова, Валентина Вернигорова, Антонина Скоробогатченко, Екатерина Фанина. Наталия Даньшина и Виктория Дивак — определятся с выбором до конца недели.
Из аренды в «Кубань» возвращается голкипер Маргарита Кушнырь, которая провела часть сезона в звенигородской «Звезде». Также приступает к работе разыгрывающая Любовь Аришина. Рассчитывает тренерский штаб и на восстанавливающихся после травм Ладу Самойленко и Юлию Голикову, а также на некоторых игроков дубля. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с рядом игроков из российских клубов. Имена новичков станут известны в ближайшие дни, сообщает
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