Плеймейкер Вадим Гайдученко покинул СКА

Ну что, вот и закончился сезон-2016/17, а для меня закончился четырехлетний путь в СКА-Минск! Хочу поблагодарить весь тренерский штаб: Спартака Мироновича, Александра Каршакевича, Игоря Папруги, Олега Шарейко. Медперсонал в лицах Дмитрия Барсукова, Алексея Пучко, Виктора Малиновского, все руководство и еще множество людей, которые трудятся в тени. Всех ребят, с которыми я играл эти четыре года: многие мне стали больше чем партнерами по команде! Также хочу сказать спасибо всем болельщикам: желаю вам пополнения, быть преданными своей команде, болеть честно и без грязи. Дальше следует новая глава в жизни — это очередной вызов для меня, но человек не может становиться лучше, не выходя из зоны комфорта. До встречи в сборной, друзья, — приводит слова Гайдученко официальный сайт СКА.

Напомним, Вадим Гайдученко близок к заключению контракта с «Динамо» из Бухареста.