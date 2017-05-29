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29 мая 2017, 13:49 | Игровые: Гандбол | УНИАН

Гандбольный «Мотор» стал обладателем Кубка Украины, сделав золотой дубль

Гандбольный клуб «Мотор» (Запорожье) стал обладателем Кубка Украины сезона 2016/17. В финальном матче, который проходил в Запорожье, подопечные Николая Степанца обыграли своих принципиальных соперников — ZTR. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.

Гандбольный клуб Мотор (Запорожье) стал обладателем Кубка Украины сезона 2016/17. В финальном матче который проходил в Запорожье подопечные Николая <span class=error>Степанца</span> обыграли своих принципиальных соперников — ZTR. Об этом сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины. Увеличить
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Первый тайм прошел в равной борьбе — «Мотор» смог уйти на перерыв с перевесом всего в одно очко. Однако во второй половине фавориты сыграли более уверенно и закончили поединок с разницей +10 — 31:21. Самым результативным игроком финала стал литовский разыгрывающий моторовцев Айденас Малашинскас — 10 голов.

Кубок Украины. Финал.

«Мотор» (Запорожье) — ZTR (Запорожье) — 31:21 (13:12).

В матче за третье место сошлись мариупольский «Шахтар-ШВСМ» и запорожский ЗНТУ-ЗАС. В упорном поединке победа досталась мариупольцам — 32:30.

Гандболисты «Мотора» к завоеванным золотым медалям чемпионата прибавили Кубок Украины, таким образом сделав золотой дубль.

Кубок Украины проводится с сезона 2010/11 годов. С тех пор «Мотор» выигрывал этот трофей четыре раза. Третий раз подряд запорожцы сделали золотой дубль на внутренней арене.

Отметим, что этот финал стал последним матчем в «Моторе» для тренера Николая Степанца, линейного Глеба Калараша и полусреднего Станислава Жукова. Они покинут клуб по окончании сезона. Запорожскую команду возглавит перспективный 32-летний польский специалист Патрик Ромбел.

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