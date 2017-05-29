Тренер ГК «Ростов-Дон» сбрил бороду после победы команды в Кубке России

Ростовские гандболистки завоевали трофей, и тренер выполнил свое обещание, сообщается в группе «Ростов-Дона» в соцсети.

«У нас потрясающая команда, которая завоевала уже три значимых трофея в этом сезоне! Но у нас остался еще четвертый, не менее желаемый нами Кубок России. Я готов отдать самое дорогое за победу в кубке — свою бороду, которую я бережно растил в течение целых двух с половиной лет. Поверьте, для меня это будет весомой потерей! Мои друзья уже забыли, как я выгляжу без нее, ведь это моя визитная карточка. Но это пустяки по сравнению с возможностью завоевать четвертый значимый трофей», — говорил перед решающими матчами Франк Кун.

«Ростов-Дону» удалось завоевать Кубок России, и тренеру по физподготовке клуба публично сбрили бороду.