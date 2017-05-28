Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в 9-й раз выиграл чемпионат Беларуси

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Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева одержали третью викторию подряд — 35:28 (17:14). Как и накануне, гости лишь в начале поединка ни в чем не уступали подопечным Сергея Бебешко, а затем преимущество полностью перешло к «мешковцам», которые стали чемпионами в четвертый раз подряд.

Только в первом матче золотой серии, проходившем в минском дворце спорта «Уручье», гандболисты СКА всерьез сопротивлялись, уступив БГК лишь в овертайме — 31:34, в Бресте команда Игоря Папруги не смогла бороться на равных, проиграв дважды подряд в основное время — 23:31 и 35:28. Итог серии 3−0 в пользу БГК. Минский СКА пока остается самым титулованным клубом страны — в его копилке 10 наград высшей пробы, последняя из которых была завоевана в 2002 году.

В борьбе за бронзу гандболисты «Гомеля» ведут в серии против гродненского «Кронона» 2−0. Сначала гомельчане победили в Гродно — 29:23, а затем выиграли и у себя дома — 25:20. Сегодня соперники вновь сыграют в Гомеле и если хозяева победят, то в четвертый раз подряд финишируют на 3-м месте в национальном первенстве.

У женщин осталось провести заключительный, пятый по счету поединок решающей серии за золото — 30 мая в Минске сойдутся «БНТУ-БелАЗ» и действующие чемпионки страны гандболистки «Гомеля». В их противостоянии пока равенство 2−2.