«Ростов-Дон» выиграл Кубок России
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил краснодарскую «Кубань» в решающем матче финала четырех Кубка России и стал обладателем трофея.
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Матч проходил в Ростове и закончился со счетом 28:20.
Напомним, в полуфинале «Ростов-Дон» со счетом 42:20 обыграл «Астраханочку», а «Кубань» оказалась сильнее «Звезды» — 27:17.
Ростовские гандболистки завоевывает кубок страны в девятый раз в своей истории. Напомним, в этом сезоне «Ростов-Дон» выиграл четыре турнира: Суперкубок России, Кубок ЕГФ, чемпионат России и Кубок России.
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