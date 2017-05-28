«Ростов-Дон» выиграл Кубок России

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Матч проходил в Ростове и закончился со счетом 28:20.

Напомним, в полуфинале «Ростов-Дон» со счетом 42:20 обыграл «Астраханочку», а «Кубань» оказалась сильнее «Звезды» — 27:17.

Ростовские гандболистки завоевывает кубок страны в девятый раз в своей истории. Напомним, в этом сезоне «Ростов-Дон» выиграл четыре турнира: Суперкубок России, Кубок ЕГФ, чемпионат России и Кубок России.