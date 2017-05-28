Брестский гандбольный клуб имени Мешкова во второй раз обыграл СКА в финале чемпионата Беларуси

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом поединке на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» команда Сергея Бебешко не позволила армейцам рассчитывать на успех, как это было в стартовой встрече в Минске. Если в столице БГК сумел выиграть лишь в дополнительное время (34:31), то на своей площадке преимущество действующих чемпионов не вызывало сомнений и они выиграли с более внушительной разницей в счете — 31:23 (16:11). Только в первые 15 минут поединка минчане сражались на равных, а потом хозяева ушли в отрыв и уверенно победили.

Сегодня в Бресте состоится третий поединок золотой серии до трех побед. И в случае успеха БГК в 4-й раз подряд и 9-й в истории станет чемпионом Беларуси. Если подопечные Игоря Папруги сумеют победить брестчан, то четвертый матч состоится 1 июня в минском дворце спорта «Уручье».

В матчах за 3-е место гандболисты «Гомеля» ведут в серии против гродненского «Кронона» 2−0. Сначала гомельчане победили в Гродно — 29:23, а затем выиграли и у себя дома — 25:20. Если сегодня гомельские гандболисты снова возьмут верх, то станут обладателями бронзы 25-го национального первенства.

Женская команда «Гомель» накануне победила «БНТУ-БелАЗ» на своей площадке со счетом 22:20 (11:10), сравняв счет в финальной серии за золотые медали — 2−2. Пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 30 мая в Минске. Борьба за бронзовые награды женского первенства уже завершилась — брестский клуб «Виктория-Берестье» трижды подряд уверенно обыграл бобруйскую «Березину» (35:24, 36:29, 37:25) и занял 3-е место.