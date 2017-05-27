Гандболисты «Чеховских медведей» в 16-й раз подряд выиграли чемпионат России

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Матч завершился со счетом 28:24 в пользу чеховской команды. Серия закончилась со счетом 3−0. В серии за третье место краснодарский СКИФ обыграл «Динамо-Виктор» из Ставрополя.

«Чеховские медведи» стали 16-кратными чемпионами России. Их победная серия длится с 2002 года. Также чеховская команда является шестикратным обладателем Кубка России.