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27 мая 2017, 20:05 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандболисты «Чеховских медведей» в 16-й раз подряд выиграли чемпионат России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли петербургский клуб «Университет-Нева» в третьем матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира в 16-й раз подряд.

В третьем матче финальной серии клуб из Чехова победил петербургский клуб Университет-Нева со счетом 28:24. Увеличить
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Матч завершился со счетом 28:24 в пользу чеховской команды. Серия закончилась со счетом 3−0. В серии за третье место краснодарский СКИФ обыграл «Динамо-Виктор» из Ставрополя.

«Чеховские медведи» стали 16-кратными чемпионами России. Их победная серия длится с 2002 года. Также чеховская команда является шестикратным обладателем Кубка России.
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