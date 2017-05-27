Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29890233/
27 мая 2017, 19:54 | Игровые: Гандбол | ТАСС

«Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России по гандболу среди женских команд

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл в финале Кубка России «Кубань» и стал обладателем трофея.

В финале клуб из Ростова победил Кубань со счетом 34:30. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Финальный матч завершился со счетом 28:20 в пользу ростовского клуба. В матче за третье место «Астраханочка» победила «Звезду» со счетом 34:30.

«Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России в шестой раз в истории (ранее команда побеждала в 2007, 2008, 2012, 2013, 2015 гг.). В нынешнем сезоне ростовский клуб выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка Европейской федерации гандбола (ЕГФ).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Гандболисты «Чеховских медведей» в 16-й раз подряд выиграли чемпионат России

Гандболисты «Чеховских медведей» в 16-й раз подряд выиграли чемпионат России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли петербургский клуб «Университет-Нева» в третьем матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира в 16-й раз подряд.
Еще 7 новостей  Все новости
27 мая

Российский велогонщик Закарин стал вторым на 20-м этапе "Джиро д'Италия"

Данни заявил, что хотел бы продлить контракт с ФК "Зенит"

Митрофанов назначен советником председателя правления ФК "Зенит"