«Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России по гандболу среди женских команд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Финальный матч завершился со счетом 28:20 в пользу ростовского клуба. В матче за третье место «Астраханочка» победила «Звезду» со счетом 34:30.

«Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России в шестой раз в истории (ранее команда побеждала в 2007, 2008, 2012, 2013, 2015 гг.). В нынешнем сезоне ростовский клуб выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка Европейской федерации гандбола (ЕГФ).