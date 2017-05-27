«Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России по гандболу среди женских команд
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл в финале Кубка России «Кубань» и стал обладателем трофея.
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Финальный матч завершился со счетом 28:20 в пользу ростовского клуба. В матче за третье место «Астраханочка» победила «Звезду» со счетом 34:30.
«Ростов-Дон» стал обладателем Кубка России в шестой раз в истории (ранее команда побеждала в 2007, 2008, 2012, 2013, 2015 гг.). В нынешнем сезоне ростовский клуб выиграл чемпионат России, а также стал обладателем Кубка Европейской федерации гандбола (ЕГФ).
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