СКИФ стал бронзовым призером чемпионата России по гандболу
СКИФ нанёс поражение «Динамо-Виктор» со счётом 28:23 в третьем матче серии за третье место в мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу, который состоялся в Краснодаре.
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Самым результативным в составе СКИФа стал Александр Шкуринский, забивший 10 мячей. 7 голов на счету Сергея Николаенкова.
СКИФ стал бронзовым призером национального первенства, выиграв серию со счётом 2−1 (27:32, 29:24, 28:23).
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Серия за третье место. Третий матч
СКИФ (Краснодар) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 28:23 (15:9).
Счет в серии — 2:1.
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