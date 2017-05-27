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27 мая 2017, 18:32 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

СКИФ стал бронзовым призером чемпионата России по гандболу

СКИФ нанёс поражение «Динамо-Виктор» со счётом 28:23 в третьем матче серии за третье место в мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу, который состоялся в Краснодаре.

СКИФ нанёс поражение Динамо-Виктор со счётом 28:23 в третьем матче серии за третье место в мужской <span class=error>Суперлиге</span> чемпионата России по гандболу который состоялся в Краснодаре. Увеличить
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Самым результативным в составе СКИФа стал Александр Шкуринский, забивший 10 мячей. 7 голов на счету Сергея Николаенкова.

СКИФ стал бронзовым призером национального первенства, выиграв серию со счётом 2−1 (27:32, 29:24, 28:23).

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Серия за третье место. Третий матч

СКИФ (Краснодар) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 28:23 (15:9).

Счет в серии — 2:1.
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