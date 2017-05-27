«Астраханочка» завоевала третье место в Кубке России по гандболу
«Астраханочка» нанесла поражение «Звезде» со счётом 35:30 в матче за третье место в Кубке России, который состоялся в рамках «Финала четырёх» в
Ростове-на-Дону.
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В финале, который состоится чуть позже, за Кубок России поспорят «Кубань» и «Ростов-Дон».
Гандбол. Женщины. Кубок России. «Финал четырёх». Ростов-на-Дону
Матч за третье место
«Звезда» (Звенигород) — «Астраханочка» (Астрахань) — 30:34 (15:16).
В полуфиналах «Звезда» проиграла «Кубани» со счётом 17:27, а «Астраханочка» уступила «Ростову-Дон» — 20:42.
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