«Астраханочка» завоевала третье место в Кубке России по гандболу

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В финале, который состоится чуть позже, за Кубок России поспорят «Кубань» и «Ростов-Дон».

Гандбол. Женщины. Кубок России. «Финал четырёх». Ростов-на-Дону

Матч за третье место

«Звезда» (Звенигород) — «Астраханочка» (Астрахань) — 30:34 (15:16).

В полуфиналах «Звезда» проиграла «Кубани» со счётом 17:27, а «Астраханочка» уступила «Ростову-Дон» — 20:42.