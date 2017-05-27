Гандболисткам «БНТУ-БелАЗ» нужно одержать одну победу для выигрыша чемпионата Беларуси

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Команда Константина Шароварова ведет в серии до трех побед со счетом 2−1. Минчанки выиграли первый матч в Гомеле 27:23, затем на своей площадке уступили соперницам 28:29 и вновь победили — 32:31. Если сегодня гандболистки «Гомеля» сравняют счет в серии, то решающий, пятый поединок пройдет 30 мая в Минске. Борьба за бронзовые награды женского первенства уже завершилась — брестский клуб «Виктория-Берестье» трижды подряд уверенно обыграл бобруйскую «Березину» (35:24, 36:29, 37:25) и занял 3-е место.

В мужском чемпионате страны сегодня также продолжатся медальные баталии. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова на площадке своего спорткомплекса «Виктория» во втором матче серии за золото примет минский СКА. Их первая встреча в столичном дворце спорота «Уручье» в минувшую среду завершилась победой брестчан в овертайме — 34:31.

Гандболисты БГК в овертайме одолели СКА в первом матче финальной серии чемпионата БеларусиОсновное время игры в минском дворце спорта «Уручье» завершилось вничью — 27:27. В ходе матча действующий чемпион страны БГК вел в счете в три мяча, однако за пять минут до завершения второго тайма армейцы смогли вернуть интригу — 23:23.

Сегодняшний матч будет показан в прямом эфире телеканала «Беларусь 5» в 17.50.

В первом поединке в борьбе за бронзу 25-го чемпионата Беларуси гандболисты «Гомеля» обыграли на выезде гродненский «Кронон» со счетом 29:23 и сегодня встретятся с ним на своей площадке.