СКИФ сравнял счёт в серии за 3-е место в ЧР по гандболу с «Динамо-Виктор»

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Таким образом, счёт в серии сравнялся — 1−1, и решающий третий матч, в котором и определится итоговый победитель, пройдёт 27 мая и тоже на площадке СКИФа.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

Серия за третье место. Второй матч.

СКИФ (Краснодар) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 29:24 (16:13).

В финальной серии между «Чеховскими медведями» и «Университетом-Нева» счёт 2−0 в пользу подмосковной команды.