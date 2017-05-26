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26 мая 2017, 21:16 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Астраханское «Динамо» завоевало 5-е место в чемпионате России по гандболу

Астраханское «Динамо» одержало победу над «СГАУ-Саратов» со счётом 34:32 во втором матче серии за 5-е место в мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу.

Астраханское Динамо одержало победу над <span class=error>СГАУ</span>-Саратов со счётом 34:32 во втором матче серии за 5-е место в мужской <span class=error>Суперлиге</span> чемпионата России по гандболу. Увеличить
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Счёт в серии стал в 2−0 в пользу астраханской команды, и итоговая победа досталась ей.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
Серия за 5-е место.

«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Динамо» (Астрахань) — 32:34 (16:16).

Первая игра, проходившая в Астрахани, завершилась победой «Динамо» со счётом 29:27. В финальной серии между «Чеховскими медведями» и «Университетом-Нева» подмосковная команда ведёт со счётом 2−0.
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