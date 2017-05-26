Гандболистки «Кубани» победили «Звезду» в полуфинале Кубка России
Гандболистки краснодарской «Кубани» одержали победу над звенигородской «Звездой» в полуфинале «Финала четырех» Кубка России, который проходит в
Ростове-на-Дону.
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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 27:16 в пользу «Кубани».
Позже в пятницу во втором полуфинале сыграют «Астраханочка» и «Ростов-Дон».
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