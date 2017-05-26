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26 мая 2017, 19:06 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Кубани» победили «Звезду» в полуфинале Кубка России

Гандболистки краснодарской «Кубани» одержали победу над звенигородской «Звездой» в полуфинале «Финала четырех» Кубка России, который проходит в Ростове-на-Дону.

Гандболистки краснодарской Кубани одержали победу над звенигородской Звездой в полуфинале Финала четырех Кубка России который проходит в <nobr>Ростове-на-Дону.</nobr> Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 27:16 в пользу «Кубани».

Позже в пятницу во втором полуфинале сыграют «Астраханочка» и «Ростов-Дон».
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