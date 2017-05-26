ГК «Ростов-Дон» и «Кубань» узнали соперников по полуфиналу Кубка России
25 мая состоялась жеребьевка «Финала четырех» Кубка России по гандболу среди женских команд.
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По результатам жеребьевки, ГК «Ростов-Дон» в полуфинале сыграет с «Астраханочкой». Матч начнется 26 мая в 19:30.
В этот же день «Кубань» встретится со звенигородской «Звездой». Матч стартует в 16:00 во дворце спорта
Победители сразятся в финале на следующий день, 27 мая, в 14:00.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является ГК «Ростов-Дон».
Как сообщали Юга.ру, на прошлой неделе гандболистки «Ростова-Дона» завоевал титул чемпиона России, «Кубань» взяла бронзу турнира.
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