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https://sport.mail.ru/news/handball/29872306/
26 мая 2017, 10:33 | Игровые: Гандбол | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

ГК «Ростов-Дон» и «Кубань» узнали соперников по полуфиналу Кубка России

25 мая состоялась жеребьевка «Финала четырех» Кубка России по гандболу среди женских команд.

25 мая состоялась жеребьевка Финала четырех Кубка России по гандболу среди женских команд. Увеличить
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По результатам жеребьевки, ГК «Ростов-Дон» в полуфинале сыграет с «Астраханочкой». Матч начнется 26 мая в 19:30.

В этот же день «Кубань» встретится со звенигородской «Звездой». Матч стартует в 16:00 во дворце спорта Ростова-на-Дону.

Победители сразятся в финале на следующий день, 27 мая, в 14:00.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ГК «Ростов-Дон».

Как сообщали Юга.ру, на прошлой неделе гандболистки «Ростова-Дона» завоевал титул чемпиона России, «Кубань» взяла бронзу турнира.
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