Гандболисты БГК в овертайме одолели СКА в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси

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Основное время игры в минском дворце спорта «Уручье» завершилось вничью — 27:27. В ходе матча действующий чемпион страны БГК вел в счете в три мяча, однако за пять минут до завершения второго тайма армейцы смогли вернуть интригу — 23:23. Внимательно действуя в защите и удачно в атаке, гандболисты СКА перевели встречу в дополнительное время. В овертайме три сэйва голкипера БГК им. Мешкова Раде Миятовича позволили брестчанам укрепить свое преимущество и победить в первом поединке финальной серии до трех побед.

«В концовке основного времени вели, но СКА сравнял счет. У нас была последняя атака вчетвером, чтобы забить победный мяч. К сожалению, не воспользовались этим шансом. Однако выиграли в дополнительное время. Важно начать финальную серию с победы. Теперь главное отдохнуть, восстановиться психологически и физически. Впереди еще важные игры с СКА. Армейцы отчаянно сражаются в финале», — рассказал главный тренер БГК Сергей Бебешко.

Ответный матч пройдет в брестском спорткомплексе «Виктория» 27 мая. Начало встречи в 18.00. Прямая телетрансляция на телеканале «Беларусь 5» в 17.50. Третья игра 28 мая также пройдет в Бресте.