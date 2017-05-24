Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29858407/
24 мая 2017, 22:38 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «АГУ-Адыифа» победили «Уфу-Алису» в турнире за 9−11-е места ЧР

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Гандболистки майкопского «АГУ-Адыифа» обыграли «Уфу-Алису» в матче турнира за 9−11-е места в чемпионате России.

Встреча, состоявшаяся в среду в Майкопе, завершилась со счетом 25:21 в пользу хозяек площадки.

Этот матч стал заключительным в турнире за 9−11-е места. Таким образом, «АГУ-Адыиф» занял итоговое 9-е место, ижевский «Университет» — 10-е, «Уфа-Алиса» — 11-е.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота