Гандболистки «АГУ-Адыифа» победили «Уфу-Алису» в турнире за 9−11-е места ЧР
МОСКВА, 24 мая —
Р-Спорт. Гандболистки майкопского «АГУ-Адыифа» обыграли «Уфу-Алису» в матче турнира за 9−11-е места в чемпионате России.
Встреча, состоявшаяся в среду в Майкопе, завершилась со счетом 25:21 в пользу хозяек площадки.
Этот матч стал заключительным в турнире за 9−11-е места. Таким образом, «АГУ-Адыиф» занял итоговое 9-е место, ижевский «Университет» — 10-е, «Уфа-Алиса» — 11-е.
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