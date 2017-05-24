Гандболистки «АГУ-Адыифа» победили «Уфу-Алису» в турнире за 9−11-е места ЧР

Встреча, состоявшаяся в среду в Майкопе, завершилась со счетом 25:21 в пользу хозяек площадки.

Этот матч стал заключительным в турнире за 9−11-е места. Таким образом, «АГУ-Адыиф» занял итоговое 9-е место, ижевский «Университет» — 10-е, «Уфа-Алиса» — 11-е.