Чемпионка ОИ Бобровникова сыграла в финале Кубка ЕГФ, несмотря на беременность
Левый полусредний гандбольного клуба «Ростов-Дон», олимпийская чемпионка Игр в
Рио-де-Жанейро 2016 года Владлена Бобровникова ждёт ребенка, сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».
О своей беременности спортсменка узнала перед финальными матчами Кубка ЕГФ с немецким «Битигхаймом», но всё равно решила выйти на площадку и в итоге помогла команде завоевать трофей.
Также Бобровникова сыграла в финальной серии
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