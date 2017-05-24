Три гандболистки «Кубани» покинут клуб
Из гандбольного клуба «Кубань» в конце сезона 2016/17 уйдут Ольга Горшенина, Марина Судакова, Екатерина Маренникова.
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Правый крайний Марина Судакова, которая завоевала золото Олимпийский игр 2016 года, уже подписала двухлетний контракт с чемпионом России этого года «Ростовом-Доном», передает
Еще одна чемпионка Игр в Рио левый крайний Екатерина Маренникова в конце сезона завершит спортивную карьеру, сообщает «РБК Юг» со ссылкой на
Правый полусредний Ольга Горшенина перейдет в венгерский «Альба Фехервар», с которым
Как сообщали Юга.ру, в этом сезоне «Кубань» выиграла бронзу чемпионата России.
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