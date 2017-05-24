Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29848496/
24 мая 2017, 10:38 | Игровые: Гандбол | ЮГА.ру

Три гандболистки «Кубани» покинут клуб

Из гандбольного клуба «Кубань» в конце сезона 2016/17 уйдут Ольга Горшенина, Марина Судакова, Екатерина Маренникова.

Из гандбольного клуба Кубань в конце сезона 2016/17 уйдут Ольга <span class=error>Горшенина</span> Марина <span class=error>Судакова</span> Екатерина Маренникова. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Правый крайний Марина Судакова, которая завоевала золото Олимпийский игр 2016 года, уже подписала двухлетний контракт с чемпионом России этого года «Ростовом-Доном», передает пресс-служба желто-черных. В этом сезоне Судакова сыграла в 38 матчах и забила 116 голов.

Еще одна чемпионка Игр в Рио левый крайний Екатерина Маренникова в конце сезона завершит спортивную карьеру, сообщает «РБК Юг» со ссылкой на пресс-службу «Кубани». В этом игровом году она выступила 24 встречах и отметилась 52 мячами.

Правый полусредний Ольга Горшенина перейдет в венгерский «Альба Фехервар», с которым желто-зеленые играли на групповом этапе Кубка ЕГФ. На ее счету 38 встреч и 99 голов.

Как сообщали Юга.ру, в этом сезоне «Кубань» выиграла бронзу чемпионата России.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Иванов: «Чеховские медведи» эффективно контратаковали во 2-м матче финала ЧР

МОСКВА, 24 мая — Р-Спорт. Гандболисты «Чеховских медведей» эффективно контратаковали во втором матче финала чемпионата России против петербургского «Университета-Невы», заявил тренер подмосковной команды Виталий Иванов.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны

Путин попросил подумать о поправках в "пакет Яровой"

"Школа судебного репортера" пройдет в Краснодаре