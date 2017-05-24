Три гандболистки «Кубани» покинут клуб

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Правый крайний Марина Судакова, которая завоевала золото Олимпийский игр 2016 года, уже подписала двухлетний контракт с чемпионом России этого года «Ростовом-Доном», передает пресс-служба желто-черных. В этом сезоне Судакова сыграла в 38 матчах и забила 116 голов.

Еще одна чемпионка Игр в Рио левый крайний Екатерина Маренникова в конце сезона завершит спортивную карьеру, сообщает «РБК Юг» со ссылкой на пресс-службу «Кубани». В этом игровом году она выступила 24 встречах и отметилась 52 мячами.

Правый полусредний Ольга Горшенина перейдет в венгерский «Альба Фехервар», с которым желто-зеленые играли на групповом этапе Кубка ЕГФ. На ее счету 38 встреч и 99 голов.

Как сообщали Юга.ру, в этом сезоне «Кубань» выиграла бронзу чемпионата России.