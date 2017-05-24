Иванов: «Чеховские медведи» эффективно контратаковали во 2-м матче финала ЧР

«Чеховские медведи» во вторник дома обыграли «Университет-Неву» со счетом 33:25 и повели 2−0 в финальной серии до трех побед.

«Исход борьбы решился в первом тайме, Олег Грамс отразил 50% бросков. Снова хорошо отработали в защите. В нападении сыграли лучше, чем в первой игре, благодаря хорошему движению, мяч ходил так, как надо. Потерь почти не было. Эффективно использовали контратаки. Хотелось бы отметить Павла Андреева, который с первых минут полезно сыграл в защите, способствуя нейтрализации основного забивающего игрока соперника», — заявил Иванов, которого цитирует официальный сайт «Чеховских медведей».

Главный тренер «Университета-Невы» Дмитрий Торгованов заявил, что неудачное начало матча психологически надломило его игроков.

«Мы очень слабо провели первый тайм, пропустили 17 голов, а забили на семь меньше. 2:8 в начале матча психологически надломили игроков, не справившихся с блоком “Медведей” и Грамсом на последнем рубеже. Силы у нашей команды на исходе, сказывается усталость после шести проведенных матчей в четвертьфинале и полуфинале, а скамейка у нас короткая», — сказал Торгованов.