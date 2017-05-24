Коронованный «Ростов-Дон», бронзовая «Кубань»

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Команда Фредерика Бужана в двух матчах переиграла тольяттинскую «Ладу» и вернула титул, утраченный в прошлом сезоне. Третье место заняла «Кубань», которая завоевала медали чемпионата России впервые за последние семнадцать лет.

РЕКОРД «РОСТОВ-ДОНА»

Чуть больше недели назад гандболистки «Ростова-Дона» стали победителями Кубка ЕГФ, второго по значимости европейского трофея, обыграв в двух матчах немецкий «Битигхайм». Закономерно, что ростовская команда считалась безусловным фаворитом финала чемпионата России против тольяттинской «Лады». Донские красавицы не потерпели на внутренней арене ни одного поражения и останавливаться не собирались, несмотря на то, что команда олимпийского чемпиона Рио Левона Акопяна была преисполнена желанием дать ожесточенный бой.

Особенно захватывающим получился первый финальный матч серии до двух побед, состоявшийся в Тольятти. Решающая стадия женской Суперлиги вызвала в Автограде ажиотаж, игру посетило не менее 2700 человек, и команды отплатили сторицей, подарив захватывающий, увлекательный гандбол. Игра держала в напряжении практически до финальной сирены, и по ходу матча не раз возникало ощущение, что «Лада» способна преподнести сюрприз. Команда Левона Акопяна действовала в атаке быстро, резко и агрессивно, ни в чем не уступая «Ростов-Дону».

В результате первый тайм завершился в пользу фаворита с минимальным преимуществом — 17:16. После перерыва «Лада» продолжила играть в своем стиле и даже смогла выйти вперед в счете на один мяч. Но в решающий момент хозяйки площадки дрогнули, Дарья Самохина не реализовала пенальти, и это ударило по моральному духу тольяттинок. Расплата последовала незамедлительно, «Ростов-Дон» воспользовался осечкой и за счет опыта, слаженной игры в защите дожал «Ладу», одержав победу — 30:26.

— В атаке мы сыграли неплохо, забросив 26 мячей, а вот в защите действовали бездарно, уму непостижимо. Но у нас еще остается маленький шанс в финале, — резюмировал после игры главный тренер «Лады» Левон Акопян.

Однако «Ростов-Дон» во второй игре не дал тольяттинскому клубу ни единого шанса на благоприятный исход встречи. Уже в самом начале игры команда Фредерика Бужана повела 10:2, ясно обозначив свои притязания на чемпионский титул, а первый тайм завершив в свою пользу — 14:7.

Сомнений в победе хозяек площадки не оставалось, и в итоге встреча завершилась победой «Ростов-Дона» — 26:18.

— Кому-то может показаться, что нам легко далась победа, но это не так, — сказал после матча главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан. — Первый матч серии получился очень тяжелым, но мы смогли сделать правильные выводы. Было важно найти баланс между стрессом и чрезмерной уверенностью, и нам удалось это сделать.

— «Ростов-Дон» заслуженно стал чемпионом России, это сильнейшая команда нашей страны на сегодняшний день, — прокомментировал итог финала президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. — «Лада» показала даже больше, чем она способна. С таким молодым, прогрессирующим составом и амбициозным тренером, как Левон Акопян, у нее большое будущее.

«Ростов-Дон» завоевал чемпионский титул во второй раз за последние три сезона. При этом ростовская команда установила рекорд, одержав победы во всех 26 матчах чемпионата России.

ДОЛГОЖДАННЫЕ МЕДАЛИ

Бронзовые медали чемпионата страны оспаривали «Кубань» и «Звезда». Противостояние вызывало особый интерес, так как во главе клубов тренеры-антагонисты Евгений Трефилов и Алексей Гумянов. Пожалуй, «Кубань» была более мотивированной, так как у краснодарской команды появился шанс завоевать медали чемпионата России впервые за 17 лет! Но и «Звезда» не собиралась отступать, поэтому первый матч в Звенигороде получился лихо закрученным по сценарию и изнурительным для гандболисток. Для того чтобы выявить победителя, понадобилось не только основное время, но целых четыре (!) овертайма. Соперники на протяжении всего матча шли мяч в мяч, но в концовке «Кубань», которая обладает более мощным составом, все-таки вырвала победу — 32:31.

Почувствовав близость бронзовых медалей, «Кубань» сделала все, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, во втором матче уже после первого тайма команда Евгения Трефилова вела 19:9. Отыграть столь солидное преимущество в гостях представлялось для «Звезды» задачей трудновыполнимой. Несмотря на то что команда Алексея Гумянова предприняла погоню, «Кубань» уверенно довела встречу до убедительной победы — 30:24. Бронзовые медали чемпионата России впервые за 17 лет в руках «Кубани»!

— Был бы доволен сезоном, если бы мы заняли первое место, но на сегодняшний день это нереально. Могли побороться за серебряные награды, однако моя ошибка в том, что доверился более и мастеровитым игрокам. Но все равно третье место — это успех для кубанского гандбола, который, верю, возрождается, — подытожил главный тренер «Кубани» Евгений Трефилов.