Гандболистки «Луча» обыграли «Ставрополье-СКФУ» и стали седьмыми в чемпионате России

Игра, прошедшая во вторник в Москве, закончилась победой хозяек площадки — 26:21. Девять мячей у победительниц забила Екатерина Юрина.

Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Луча». Соответственно, «Луч» стал седьмым, «Ставрополье-СКФУ» занял итоговое восьмое место.