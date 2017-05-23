Гандболистки «Луча» обыграли «Ставрополье-СКФУ» и стали седьмыми в чемпионате России
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Гандболистки московского «Луча» победили «Ставрополье-СКФУ» в третьем решающем матче серии за седьмое место в чемпионате России.
Игра, прошедшая во вторник в Москве, закончилась победой хозяек площадки — 26:21. Девять мячей у победительниц забила Екатерина Юрина.
Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Луча». Соответственно, «Луч» стал седьмым, «Ставрополье-СКФУ» занял итоговое восьмое место.
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