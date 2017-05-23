Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29844219/
23 мая 2017, 21:34 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли «Университет-Неву» и повели 2−0 в финале ЧР

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Гандболисты «Чеховских медведей» победили санкт-петербургский клуб «Университет-Нева» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России.

Встреча, состоявшаяся во вторник в подмосковном Чехове, завершилась победой хозяев — 33:25.

Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Чеховских медведей», действующего чемпиона страны. Следующий матч пройдет 27 мая в Санкт-Петербурге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

Тренер Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота