Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли «Университет-Неву» и повели 2−0 в финале ЧР
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Гандболисты «Чеховских медведей» победили санкт-петербургский клуб «Университет-Нева» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся во вторник в подмосковном Чехове, завершилась победой хозяев — 33:25.
Счет в серии до трех побед стал 2−0 в пользу «Чеховских медведей», действующего чемпиона страны. Следующий матч пройдет 27 мая в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter