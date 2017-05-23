Олимпийская чемпионка Судакова подписала контракт с ЖГК «Ростов-Дон»
Олимпийская чемпионка 2016 года российская гандболистка Марина Судакова подписала двухлетний контракт с «Ростовом-Дон», сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».
В нынешнем сезоне правая крайняя сборная России защищала цвета краснодарской «Кубани», в составе которой завоевала бронзу Суперлиги.
С 2004 по 2016 год Марина выступала за «Ростов-Дон». 12 августа 2015 года Судакова родила сына и менее чем через год вернулась на площадку.
«Счастлива, что возвращаюсь в родной клуб, с которым связано столько приятных эмоций и воспоминаний. В этом году ростовчане здорово играли и заслуженно одержали победы в чемпионате России и Кубке ЕГФ. В следующем году “Ростову-Дон” предстоит выступать в Лиге чемпионов, и я очень хочу вновь попробовать свои силы в этом турнире и помочь команде в решении максимальных задач», — сказала Судакова.
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