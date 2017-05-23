Шишкарёв и Трефилов награждены орденом Дружбы за победу гандболисток на ОИ
Президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв и главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов были награждены орденом Дружбы за успешную подготовку спортсменок к Олимпийским играм в
Рио-де-Жанейро и победу на Играх, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
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Также к государственной награде представлен заслуженный тренер СССР и РСФСР Левон Акопян, который на Олимпийских играх был помощником Трефилова. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».
Тренер Михаил Серёгин, помогавший Трефилову во время олимпийского квалификационного турнира в Астрахани, и врач Сият Альмяшев награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
В финале олимпийского турнира россиянки победили француженок со счётом 22:19.
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