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23 мая 2017, 12:56 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Шишкарёв и Трефилов награждены орденом Дружбы за победу гандболисток на ОИ

Президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв и главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов были награждены орденом Дружбы за успешную подготовку спортсменок к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро и победу на Играх, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> издал указ согласно которому президент Федерации гандбола России Сергей <span class=error>Шишкарёв</span> и главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений <span class=error>Трефилов</span> были награждены орденом Дружбы за успешную подготовку спортсменок к Олимпийским играм в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> и победу на Играх сообщает официальный <nobr>интернет-портал</nobr> правовой информации. Увеличить
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Также к государственной награде представлен заслуженный тренер СССР и РСФСР Левон Акопян, который на Олимпийских играх был помощником Трефилова. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

Тренер Михаил Серёгин, помогавший Трефилову во время олимпийского квалификационного турнира в Астрахани, и врач Сият Альмяшев награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

В финале олимпийского турнира россиянки победили француженок со счётом 22:19.
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