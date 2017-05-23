Шишкарёв и Трефилов награждены орденом Дружбы за победу гандболисток на ОИ

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Также к государственной награде представлен заслуженный тренер СССР и РСФСР Левон Акопян, который на Олимпийских играх был помощником Трефилова. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

Тренер Михаил Серёгин, помогавший Трефилову во время олимпийского квалификационного турнира в Астрахани, и врач Сият Альмяшев награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

В финале олимпийского турнира россиянки победили француженок со счётом 22:19.