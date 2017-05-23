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23 мая 2017, 10:52 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Линейный сборной Словении Вид Потеко станет игроком БГК им. Мешкова

Со следующего сезона игроком БГК имени Мешкова станет Вид Потеко. Контракт с гандболистом национальной сборной Словении рассчитан на три сезона — до июля 2020 года, сообщает официальный сайт брестчан.

Со следующего сезона игроком <span class=error>БГК</span> имени <span class=error>Мешкова</span> станет Вид <span class=error>Потеко</span>. Контракт с гандболистом национальной сборной Словении рассчитан на три сезона — до июля 2020 года сообщает официальный сайт <span class=error>брестчан</span>. Увеличить
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Потеко — воспитанник клуба «Целе». Выступает за клуб с 2010 года. Трехкратный чемпион Словении (2014, 2015, 2016), пятикратный обладатель Кубка Словении (2012−2016). В нынешней Лиге чемпионов провел за «Целе» 14 матчей, забросил 29 мячей. Игрок национальной сборной Словении. Четвертьфиналист Олимпийских Игр-2016 в Рио, бронзовый медалист чемпионата мира 2017.

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