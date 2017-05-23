Гандбольная «Лада» взяла «серебро» чемпионата, проиграв «Ростов-Дону» — 18:26
В понедельник, 22 мая, в ответном матче финала
плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Ростове-на-Дону «Лада» встречалась с «Ростов-Доном».
Тольяттинки уступили хозяйкам — 18:26 (7:14), став обладателем серебряных наград, сообщает официальный сайт клуба.
«Лада»: Орлова (5/19=26%), Уткина (0/8=0%), Цивка (2/6=33%); Какмоля — 1, Самохина — 2/1, Дмитриева — 3 (2 мин.), Голец — 1, Щербак (2 мин.), Носикова — 1, Малашенко, Барынина — 3, Карпачёва, Краснова — 1, Снопова — 4 (2 мин.), Гафонова — 2 (2 мин.).
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