Гандболисты «Динамо-Виктора» стартовали с победы над СКИФом в серии за 3-е место ЧР

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Встреча, прошедшая в понедельник в Невинномысске, завершилась со счетом 32:27 в пользу «Динамо-Виктора».

Второй матч серии до двух побед пройдет 26 мая в Краснодаре.