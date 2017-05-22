Гандболисты «Динамо-Виктора» стартовали с победы над СКИФом в серии за 3-е место ЧР
Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктора» обыграли краснодарский СКИФ в первом матче серии
плей-офф за третье место чемпионата России.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Невинномысске, завершилась со счетом 32:27 в пользу «Динамо-Виктора».
Второй матч серии до двух побед пройдет 26 мая в Краснодаре.
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