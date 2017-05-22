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22 мая 2017, 23:29 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты «Динамо-Виктора» стартовали с победы над СКИФом в серии за 3-е место ЧР

Гандболисты ставропольского «Динамо-Виктора» обыграли краснодарский СКИФ в первом матче серии плей-офф за третье место чемпионата России.

Гандболисты ставропольского Динамо-Виктора обыграли краснодарский СКИФ в первом матче серии <nobr>плей-офф</nobr> за третье место чемпионата России. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Невинномысске, завершилась со счетом 32:27 в пользу «Динамо-Виктора».

Второй матч серии до двух побед пройдет 26 мая в Краснодаре.
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