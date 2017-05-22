Таким образом, счёт в серии стал 2−0 и «Кубань» стала обладателем бронзовых медалей турнира.

Гандбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. За третье место

Второй матч

«Кубань» (Краснодар) — «Звезда» (Красногорск) — 30:24 (19:9, 11:15).

Ранее «Ростов-Дон» в третий раз в истории стал чемпионом России, обыграв в финальной серии тольяттинскую «Ладу».