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22 мая 2017, 23:15 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

«Кубань» завоевала 3-е место в женском чемпионате России по гандболу — 2016/17

Краснодарская «Кубань» одержала победу над красногорской «Звездой» со счётом 30:24 во втором матче серии за третье место в женской Суперлиге чемпионата России по гандболу.

Таким образом, счёт в серии стал 2−0 и «Кубань» стала обладателем бронзовых медалей турнира.

Гандбол. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. За третье место
Второй матч

«Кубань» (Краснодар) — «Звезда» (Красногорск) — 30:24 (19:9, 11:15).

Ранее «Ростов-Дон» в третий раз в истории стал чемпионом России, обыграв в финальной серии тольяттинскую «Ладу».
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