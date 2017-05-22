Гандболистки клуба «Ростов-Дон» завоевали золото чемпионата России

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Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу ростовской команды.

«Ростов-Дон», до 2002 года носивший название «Ростсельмаш», стал трехкратным чемпионом страны. Ранее клуб завоевывал золотые медали в 1994 и 2015 году.