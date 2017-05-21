БГК имени Мешкова стал вторым финалистом чемпионата Беларуси

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Действующие обладатели золота брестчане неожиданно проиграли первый полуфинальный поединок в Гродно «Кронону» 25:26, а затем у себя дома сполна реабилитировались перед болельщиками, разгромив соперников 36:14 и 33:24.

В решающей серии за чемпионское звание команда Сергея Бебешко будет соперничать со своим извечным конкурентом минским СКА. Столичные армейцы в полуфинале дважды переиграли гандболистов «Гомеля» — 32:30 (в гостях) и 35:25 (дома). Первый поединок золотой серии состоится 24 мая в минском дворце спорта «Уручье».

На женском первенстве в разгаре финальная серия за чемпионский титул. После трех проведенных встреч впереди гандболистки «БНТУ-БелАЗа» — 2−1. Подопечные Константина Шароварова в стартовом поединке выиграли в гостях у действующего чемпиона «Гомеля» — 27:23, затем в Минске уступили соперницам 28:29, а сегодня вновь были сильнее — 32:31 (в овертайме).