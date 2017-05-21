Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29816753/
21 мая 2017, 17:46 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли «Астраханочку» и заняли 5-е место в ЧР

Гандболистки волгоградского «Динамо-Синары» обыграли «Астраханочку» и заняли пятое место в чемпионате России.

Гандболистки волгоградского Динамо-<span class=error>Синары</span> обыграли Астраханочку и заняли пятое место в чемпионате России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторая игра серии до двух побед, прошедшая в воскресенье в Астрахани, завершилась победой «Динамо-Синары» со счетом 31:24.

В первом матче серии победу со счетом 29:28 также одержала волгоградская команда, занявшая итоговое пятое место в чемпионате страны.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

Тренер Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота