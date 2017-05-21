Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли «Астраханочку» и заняли 5-е место в ЧР

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Вторая игра серии до двух побед, прошедшая в воскресенье в Астрахани, завершилась победой «Динамо-Синары» со счетом 31:24.

В первом матче серии победу со счетом 29:28 также одержала волгоградская команда, занявшая итоговое пятое место в чемпионате страны.