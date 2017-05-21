Гандболисты минского СКА первыми вышли в финал чемпионата Беларуси

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Вице-чемпионы страны во втором поединке полуфинальной серии разгромили на своей арене гандболистов «Гомеля» 35:25 (15:11). В первой игре на площадке гомельчан столичные армейцы также были сильнее — 32:30.

Действующие чемпионы страны спортсмены БГК имени Мешкова после неожиданного поражения в Гродно от местного «Кронона» (25:26) у себя дома взяли убедительный реванш — 36:14 (14:4). Счет в серии до двух побед стал равным, и сегодня соперники проведут в Бресте решающий поединок за выход в финал.

В соревнованиях женских команд сегодня пройдет третий матч финальной серии за золотые медали 25-го чемпионата страны. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» сыграют в Минске с нынешним обладателем золота «Гомелем». Сейчас в их противостоянии паритет: в Гомеле победили минчанки — 27:23, а накануне в Минске гомельчанки сравняли счет в серии, победив 29:28.

В борьбе за бронзовые награды брестский клуб «Виктория-Берестье» ведет в серии 2−0. В гостях брестчанки добились победы над бобруйской «Березиной» со счетом 35:24, а затем у себя дома победили 36:29. Сегодня в Бресте состоится третья встреча.

едальные баталии продлятся до трех побед одной из команд.