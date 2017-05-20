Гандболистки «Университета» сыграли вничью с «Уфой-Алисой» в турнире за 9−11 места ЧР
МОСКВА, 20 мая —
Р-Спорт. Гандболистки ижевского «Университета» сыграли вничью с «Уфой-Алисой» в матче турнира за 9−11-е места чемпионата России, который проходит в Майкопе.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 21:21.
В следующем матче турнира «УФА-Алиса» сыграет с местным клубом «АГУ-Адыиф» в воскресенье, 21 мая. «Университет» уже сыграл с майкопской командой в пятницу и уступил со счетом 21:26.
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