Гандболистки «Университета» сыграли вничью с «Уфой-Алисой» в турнире за 9−11 места ЧР

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 21:21.

В следующем матче турнира «УФА-Алиса» сыграет с местным клубом «АГУ-Адыиф» в воскресенье, 21 мая. «Университет» уже сыграл с майкопской командой в пятницу и уступил со счетом 21:26.