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20 мая 2017, 21:30 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Университета» сыграли вничью с «Уфой-Алисой» в турнире за 9−11 места ЧР

МОСКВА, 20 мая — Р-Спорт. Гандболистки ижевского «Университета» сыграли вничью с «Уфой-Алисой» в матче турнира за 9−11-е места чемпионата России, который проходит в Майкопе.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 21:21.

В следующем матче турнира «УФА-Алиса» сыграет с местным клубом «АГУ-Адыиф» в воскресенье, 21 мая. «Университет» уже сыграл с майкопской командой в пятницу и уступил со счетом 21:26.
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