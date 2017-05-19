Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/29805591/
19 мая 2017, 22:39 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «АГУ-Адыифа» обыграли «Университет» в матче турнира за 9−11-е места ЧР

МОСКВА, 19 мая — Р-Спорт. Гандболистки майкопского «АГУ-Адыифа» обыграли ижевский «Университет» в матче турнира за 9−11-е места чемпионата России, который проходит в Майкопе.

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 26:21 в пользу хозяек турнира.

Следующий матч «Университет» проведет 20 мая с «Уфой-Алисой», которая затем 21 мая сыграет с «АГУ-Адыифом».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

Тренер Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота