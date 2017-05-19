Гандболистки «АГУ-Адыифа» обыграли «Университет» в матче турнира за 9−11-е места ЧР
МОСКВА, 19 мая —
Р-Спорт. Гандболистки майкопского «АГУ-Адыифа» обыграли ижевский «Университет» в матче турнира за 9−11-е места чемпионата России, который проходит в Майкопе.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 26:21 в пользу хозяек турнира.
Следующий матч «Университет» проведет 20 мая с «Уфой-Алисой», которая затем 21 мая сыграет с «АГУ-Адыифом».
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