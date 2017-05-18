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18 мая 2017, 21:47 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

«Кубань» обыграла «Звезду» в первом матче серии за 3-е место женского ЧР по гандболу

МОСКВА, 18 мая — Р-Спорт. Гандболистки краснодарской «Кубани» обыграли подмосковную «Звезду» в первом матче серии за 3-е место чемпионата России.

Гандболистки краснодарской Кубани обыграли подмосковную Звезду в первом матче серии за 3-е место чемпионата России. Увеличить
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Первая игра серии до двух побед, прошедшая в Звенигороде в четверг, завершилась со счетом 32:31 в пользу гостей.

Второй матч пройдет в Краснодаре 22 мая.
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