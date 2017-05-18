«Кубань» обыграла «Звезду» в первом матче серии за 3-е место женского ЧР по гандболу
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Гандболистки краснодарской «Кубани» обыграли подмосковную «Звезду» в первом матче серии за 3-е место чемпионата России.
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Первая игра серии до двух побед, прошедшая в Звенигороде в четверг, завершилась со счетом 32:31 в пользу гостей.
Второй матч пройдет в Краснодаре 22 мая.
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