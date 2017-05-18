Гандболистки «Динамо-Синары» обыграли «Астраханочку» в 1-м матче за 5-е место ЧР
МОСКВА, 18 мая —
Р-Спорт. Гандболистки волгоградского «Динамо-Синары» обыграли «Астраханочку» в первом матче серии за пятое место чемпионата России.
Первая встреча серии до двух побед, прошедшая в четверг в Волгограде, завершилась со счетом 29:28 в пользу хозяек. Вторая встреча пройдет в Астрахани 21 мая.
В первом матче серии за седьмое место «Ставрополье-СКФУ» дома обыграло московский «Луч» — 29:24. Вторая встреча пройдет в Москве 22 мая.
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