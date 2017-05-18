Владимир Коноплев переизбран на пост председателя БФГ
Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев на внеочередной
отчетно-выборной конференции большинством голосов переизбран на новый срок. Об этом сообщает корреспондент pressball.by Николай Красковский.
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Кроме Коноплева, кандидатами на пост председателя БФГ являлись Андрей Барбашинский, Константин Шароваров, Сергей Рутенко и Александр Каршакевич. Отметим, что все четверо отдали свои голоса в пользу действующего главы федерации. Владимир Коноплев возглавляет Белорусскую федерацию гандбола с 28 июня 2006 года. Тогда он сменил на этом посту Юрия Кулаковского.
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