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https://sport.mail.ru/news/handball/29786270/
18 мая 2017, 13:54 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Владимир Коноплев переизбран на пост председателя БФГ

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев на внеочередной отчетно-выборной конференции большинством голосов переизбран на новый срок. Об этом сообщает корреспондент pressball.by Николай Красковский.

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир <span class=error>Коноплев</span> на внеочередной <nobr>отчетно-выборной</nobr> конференции большинством голосов переизбран на новый срок. Об этом сообщает корреспондент pressball.by Николай <span class=error>Красковский</span>. Увеличить
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Кроме Коноплева, кандидатами на пост председателя БФГ являлись Андрей Барбашинский, Константин Шароваров, Сергей Рутенко и Александр Каршакевич. Отметим, что все четверо отдали свои голоса в пользу действующего главы федерации. Владимир Коноплев возглавляет Белорусскую федерацию гандбола с 28 июня 2006 года. Тогда он сменил на этом посту Юрия Кулаковского.

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