Рутенко и Барбашинский станут заместителями председателя БФГ
18 мая в актовом зале Республиканского государственного училища олимпийского резерва проходит внеочередная
отчетно-выборная конференция общественной организации «Белорусская федерация гандбола».
Во время конференции были избраны заместители председателя БФГ Владимира Коноплева: Сергей Рутенко и Андрей Барбашинский. Кроме того, на должности заместителей переизбраны Иван Семененя, Сергей Репкин и Виталий Суринович, передает корреспондент pressball.by Николай Красковский.
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