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18 мая 2017, 13:53 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Рутенко и Барбашинский станут заместителями председателя БФГ

18 мая в актовом зале Республиканского государственного училища олимпийского резерва проходит внеочередная отчетно-выборная конференция общественной организации «Белорусская федерация гандбола».

Во время конференции были избраны заместители председателя БФГ Владимира Коноплева: Сергей Рутенко и Андрей Барбашинский. Кроме того, на должности заместителей переизбраны Иван Семененя, Сергей Репкин и Виталий Суринович, передает корреспондент pressball.by Николай Красковский.

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Новости Гандбола

Владимир Коноплев переизбран на пост председателя БФГ

Владимир Коноплев переизбран на пост председателя БФГ

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев на внеочередной отчетно-выборной конференции большинством голосов переизбран на новый срок. Об этом сообщает корреспондент pressball.by Николай Красковский.
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