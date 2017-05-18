Рутенко и Барбашинский станут заместителями председателя БФГ

Во время конференции были избраны заместители председателя БФГ Владимира Коноплева: Сергей Рутенко и Андрей Барбашинский. Кроме того, на должности заместителей переизбраны Иван Семененя, Сергей Репкин и Виталий Суринович, передает корреспондент pressball.by Николай Красковский.